Basur ameliyatı artık daha kolay

Birçok kişi, muayenesinden çekindiği için hemoroidi gizli saklı yaşıyor. Cerrahide geliştirilen yeni teknikler, artık hemoroid ameliyatlarının daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor.



Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve yanlış beslenmenin yol açtığı hemoroid, toplumun üçte birinde görülüyor. Birçok hasta, muayenenin rektal yoldan yapılması nedeniyle hekime gitmekten kaçıyor. Hastalık çoğu zaman bu nedenle tedavi edilemeden gizli saklı yaşanıyor. Cerrahide yaşanan gelişmeler, artık hemoroid ameliyatlarının daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nden genel cerrahi uzmanları Dr. Ayhan Erdemir ve Dr. Kemal Raşa Milliyet gazetesine, hemoroid ameliyatlarını daha kolaylaştıran “ligasure yöntemi”yle ilgili bilgi verdi.



Tedavide hastanın hikâyesi önemli



Hemoroid hastalığı için çok sayıda tıbbi ve cerrahi tedavi seçeneği var. Hasta için en uygun tedaviye karar verirken hastanın hikâyesi ve fizik muayene bulguları büyük önem taşıyor. Bu kararı verirken hastanın önceliklerini de göz önünde bulundurmak ve kararı hasta ile birlikte vermek gerekiyor.



Ameliyatta kullanılacak tekniği belirlerken ağrısız, güvenli olmasının da aralarında yer aldığı unsurlara dikkat ettiklerini, buna göre son yıllarda iki tekniğin ön plana çıktığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ayhan Erdemir şunları söyledi:

“En uygun seçeneğin ameliyat olduğuna karar verdiğimiz ileri evre hemoroid hastalarında ameliyat tekniğini belirlerken hedeflediğimiz unsurlar ameliyatın etkin, güvenli, en az yan etkiye ve tekrarlama oranına sahip olmasıdır. Tüm bu hedeflerimizi karşılaması nedeniylede son yıllarda en sık kullandığımız iki teknik stapler (Longo) hemoroidopeksi ve Ligasure ile hemoroidektomidir.”



Dikiş yok, ağrı ise daha az



Ligasure yönteminin, diğer yöntemlere göre bazı üstünlükleri bulunduğuna dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kemal Raşa da, bu üstünlükleri şöyle sıraladı:



Ameliyat süresi daha kısadır. Klasik teknikleri kullandığımızda ameliyat 30-45 dakika sürerken, bu yöntemde süre 10 - 15 dakikaya düşmektedir.

Kanama riski diğer ameliyatlara göre çok daha azdır.

Operasyon sonrası hissedilen ağrı, diğer yöntemlere göre yüzde 40 - 50 oranında daha azdır.

Dikiş kullanılmadığı için hastalarda ameliyat sonrası batma gibi yakınmalar daha az görülür.

Hastanede kalış süresi daha kısadır.

Ameliyat sonrası işe dönüş süresi daha kısadır.

Çok nadir olsa da klasik ameliyatlardan sonra gelişen makatta ıslaklık hissi, gazı veya dışkıyı hissedememe gibi yan etkiler bu ameliyat tekniğinde görülmemektedir.

Maliyet klasik ameliyatlarla karşılaştırılabilecek düzeydedir ve stapler (Longo) hemoroidopeksiden daha düşüktür.

Sonuçta ileri evre hemoroid hastalarının ameliyatlarını güncel teknoloji ve teknikleri kullanarak artık daha etkin, daha güvenli ve ihmal edilebilecek düzeyde düşük tekrarlama oranlarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Bu ameliyatlar daha kısa sürüyor, daha az yan etkiye neden oluyor, daha kısa hastane yatışı gerektiriyor ve daha çabuk iş başına dönmeyi sağlayabiliyor.

