T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Başsavcılık Erdoğan’ın itirazını reddetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman komedyen Jan Böhmermann hakkındaki soruşturmanın durdurulmasına yaptığı itiraz reddedildi

14 Ekim 2016 19:57

Mainz Savcılığı ZDF televizyonundaki programında okuduğu hakaret içerikli şiir nedeniyle Jan Böhmermann hakkında başlattığı soruşturmayı yeterli dayanak bulunmadığı gerekçesiyle durdurmuştu. Erdoğan'ın mahkemenin kararına yaptığı itiraz Koblenz Başsavcılığı tarafından incelendi.

Koblenz'teki Başsavcılık cuma günü dayanağı olmadığı gerekçesiyle itirazın reddedildiğini duyurdu. Başsavcılık olayın "karmaşık anayasa hukuku ve ceza hukuku soruları ortaya attığını, bunların da Mainz Savcılığı tarafından isabetli ve hukuka uygun bir biçimde yanıtlandığına” hükmetti.

Ayrıca Erdoğan'ın şikâyeti dikkate alındığı takdirde dahi Mainz Savcılığı'nın cezai bir eylemin kesin olarak ispatlanamayacağı yönündeki değerlendirmesinin eleştirilecek bir yanı olmadığı kaydedildi. "Başsavcılık o nedenle suçla itham edilen kişinin yargılanacağı bir dava açılmasını bu kişinin beraat etmesinden daha muhtemel görmemektedir” denildi.

Yargı yolu hala açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Böhmermann hakkında dava açılmasını zorlamak için Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne bir aylık süre içinde başvuruda bulunma hakkı bulunuyor.

Alman televizyon kanalı ZDF'in merkezinin bulunduğu Rheinland-Pfalz eyaletindeki hukuk sürecinden bağımsız olarak, Erdoğan'ın Böhmermann'a açtığı kişisel dava kapsamında Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde de 2 Kasım tarihinde ilk sözlü duruşma yapılacak.

Alman komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan’a yönelik hakaret içeren şiiri geçen mart ayı sonunda ZDF’de yayınlanan “Neo Magazin Royale” adlı programında okumuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu şiirle ilgili rahatsızlığını Berlin'e iletmesi üzerine Alman hükümeti, savcılığa soruşturma başlatılması yetkisi vermişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AlmanJan BöhmermannSavcılığı ZDFKoblenz BaşsavcılığıBaşsavcılıkMainz SavcılığıErdoğanErdoğan BöhmermannKoblenz Eyalet Yüksek MahkemesiZDFRheinland PfalzHamburg Eyalet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24