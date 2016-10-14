Başsavcılık Erdoğan’ın itirazını reddetti

Mainz Savcılığı ZDF televizyonundaki programında okuduğu hakaret içerikli şiir nedeniyle Jan Böhmermann hakkında başlattığı soruşturmayı yeterli dayanak bulunmadığı gerekçesiyle durdurmuştu. Erdoğan'ın mahkemenin kararına yaptığı itiraz Koblenz Başsavcılığı tarafından incelendi.

Koblenz'teki Başsavcılık cuma günü dayanağı olmadığı gerekçesiyle itirazın reddedildiğini duyurdu. Başsavcılık olayın "karmaşık anayasa hukuku ve ceza hukuku soruları ortaya attığını, bunların da Mainz Savcılığı tarafından isabetli ve hukuka uygun bir biçimde yanıtlandığına” hükmetti.

Ayrıca Erdoğan'ın şikâyeti dikkate alındığı takdirde dahi Mainz Savcılığı'nın cezai bir eylemin kesin olarak ispatlanamayacağı yönündeki değerlendirmesinin eleştirilecek bir yanı olmadığı kaydedildi. "Başsavcılık o nedenle suçla itham edilen kişinin yargılanacağı bir dava açılmasını bu kişinin beraat etmesinden daha muhtemel görmemektedir” denildi.

Yargı yolu hala açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Böhmermann hakkında dava açılmasını zorlamak için Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne bir aylık süre içinde başvuruda bulunma hakkı bulunuyor.

Alman televizyon kanalı ZDF'in merkezinin bulunduğu Rheinland-Pfalz eyaletindeki hukuk sürecinden bağımsız olarak, Erdoğan'ın Böhmermann'a açtığı kişisel dava kapsamında Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde de 2 Kasım tarihinde ilk sözlü duruşma yapılacak.

Alman komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan’a yönelik hakaret içeren şiiri geçen mart ayı sonunda ZDF’de yayınlanan “Neo Magazin Royale” adlı programında okumuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu şiirle ilgili rahatsızlığını Berlin'e iletmesi üzerine Alman hükümeti, savcılığa soruşturma başlatılması yetkisi vermişti.