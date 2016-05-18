Baskı Panama'yı yumuşattı

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Panama
Dışişleri
Bakan yardımcısı Luis Miguel Hincapie, mali yatırımlarla ilgili
bilgilerin mübadelesini öngören anlaşma metnini Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) teslim etti.
Anlaşma, vergi kaçırmanın ve vergi hilebazlığının önlenmesi
amacıyla finans verilerinin otomatikman imzacı ülkeler arasında
paylaşılmasını öngörüyor. Ancak anlaşma 2018 yılına kadar
Panama'yı doğrudan etkilemeyecek. Orta Amerika ülkesi ‘sınır
aşırı otomatik enformasyon mübadelesi' anlaşmasını
boykot
ettiğinden ‘vergi cenneti' olarak tanımlanıyor. OECD Panama'yı
sert dille eleştirmiş, Panama yönetimi ise suçlamaları ‘adil
olmadığı ve ayrımcı nitelik taşıdığı' gerekçesiyle geri
çevirmişti.
214 bin paravan şirket
Vergi kaçırmak amacıyla Panama'da kurulan hayali şirketler bir
ay önce ‘Panama belgelerinin' yayınlanmasıyla yeniden gündeme
gelmişti. Uluslararası araştırmacı gazeteciler birliği nisan ayı
başında Mossack Fonseka adlı hukuk danışmanlığı şirketi
tarafından işletilen 214 bin hayali şirketi ve hisse
sahiplerinin adlarını yayınlamıştı. Panama'ya para kaçıranlar
arasında finans dünyasının tanınmış isimleri, siyasetçiler,
sporcular ve yer altı dünyasının önde gelenleri de bulunuyor.
Politikacılar da servetini gizlemiş
İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson skandal yüzünden
iki bakanıyla birlikte istifa etmek zorunda kalmıştı. Üç
politikacının da offshore şirketlere ortak oldukları ancak bunu
beyan etmedikleri ortaya çıkmıştı. Panama'daki paravan
şirketlerle ilgili belgelerde Britanya Başbakanı David
Cameron
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adları da
geçmekteydi. Panama Devlet Başkanı Juan Carlos skandal nedeniyle
‘finans ve hukuk işlerine şeffaflık kazandırma'
imkânlarını
araştırması için uzmanlardan oluşan bir komisyon kurdurtmuştu.