Baskı Panama'yı yumuşattı

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Panama

Dışişleri

Bakan yardımcısı Luis Miguel Hincapie, mali yatırımlarla ilgili

bilgilerin mübadelesini öngören anlaşma metnini Ekonomik

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) teslim etti.

Anlaşma, vergi kaçırmanın ve vergi hilebazlığının önlenmesi

amacıyla finans verilerinin otomatikman imzacı ülkeler arasında

paylaşılmasını öngörüyor. Ancak anlaşma 2018 yılına kadar

Panama'yı doğrudan etkilemeyecek. Orta Amerika ülkesi ‘sınır

aşırı otomatik enformasyon mübadelesi' anlaşmasını

boykot

ettiğinden ‘vergi cenneti' olarak tanımlanıyor. OECD Panama'yı

sert dille eleştirmiş, Panama yönetimi ise suçlamaları ‘adil

olmadığı ve ayrımcı nitelik taşıdığı' gerekçesiyle geri

çevirmişti.

214 bin paravan şirket

Vergi kaçırmak amacıyla Panama'da kurulan hayali şirketler bir

ay önce ‘Panama belgelerinin' yayınlanmasıyla yeniden gündeme

gelmişti. Uluslararası araştırmacı gazeteciler birliği nisan ayı

başında Mossack Fonseka adlı hukuk danışmanlığı şirketi

tarafından işletilen 214 bin hayali şirketi ve hisse

sahiplerinin adlarını yayınlamıştı. Panama'ya para kaçıranlar

arasında finans dünyasının tanınmış isimleri, siyasetçiler,

sporcular ve yer altı dünyasının önde gelenleri de bulunuyor.

Politikacılar da servetini gizlemiş

İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson skandal yüzünden

iki bakanıyla birlikte istifa etmek zorunda kalmıştı. Üç

politikacının da offshore şirketlere ortak oldukları ancak bunu

beyan etmedikleri ortaya çıkmıştı. Panama'daki paravan

şirketlerle ilgili belgelerde Britanya Başbakanı David

Cameron

ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adları da

geçmekteydi. Panama Devlet Başkanı Juan Carlos skandal nedeniyle

‘finans ve hukuk işlerine şeffaflık kazandırma'

imkânlarını

araştırması için uzmanlardan oluşan bir komisyon kurdurtmuştu.