Basketbolda sezon derbiyle başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak mücadeleyi, Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

Geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan, THY Avrupa Ligi'nde de final oynayan Fenerbahçe, transfer döneminde Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'i renklerine bağlarken, kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmedi.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, sezon öncesinde 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e mağlup oldu.

Başantrenörlüğe Dusko Ivanovic'i getiren Beşiktaş Sompo Japan ise kadrosunu Ivan Buva, Phil Pressey, Kyle Gibson, Joe Alexander, Duşan Cantekin, Robin Benzing ve Burak Can Yıldızlı gibi isimlerle güçlendirdi.

İki ekip arasında geçen yıl normal sezonda oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı.