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Basketbolda günün toplu sonuçları

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner

22 Ekim 2017 02:36

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'ne 3. hafta maçlarıyla devam edildi.
Sonuçlar şöyle:
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
Muratbey Uşak-Darüşşafaka: 84-80
Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank: 75-91
TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan: 83-79
Demir İnşaat Büyükçekmece-Banvit: 82-84
-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 61-68
Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 76-91
Adana ASKİ-BOTAŞ: 51-78
Galatasaray-İstanbul Üniversitesi: 91-78

İSTANBUL / DHA

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