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Spor
BBC Türkçe

Basketbolda artık maça başörtüyle çıkmak serbest

Fiba, kıyafet düzenlemelerinde değişikliğe giderek, basketbol maçlarında kadın oyuncuların başörtüsüyle maça çıkmalarına izin verdi.

29 Nisan 2018 20:30

Dünya basketbolunun kurallarını düzenleyen Uluslararası Basketbol Federasyonu (Fiba), bayan oyuncuların sahaya başörtüsüyle çıkabilmelerinin önünü açtı.

Değişiklikten önceki kurallar, oyuncuların maça başörtüsüyle çıkmalarını yasaklıyordu.

Fiba, bu düzenlemenin güvenlik gerekçelerinden kaynaklandığını belirtiyordu.

Katar kadın milli basketbol takımı, 2014 yılında Güney Kore'de düzenlenen Asya Oyunları'nda, oyuncularının başörtüsüyle maça çıkamayacaklarının bildirilmesi üzerine organizasyondan çekilmişti.

Eylül 2014'te Fiba, söz konusu düzenlemeyi değerlendirmeye almıştı. Bu kural değişikliğinin olası etkileri, son iki yıldır ulusal düzeyde bazı durumlarda izin verilerek test ediliyordu.

Fiba'nın Perşembe günü yaptığı kural değişikliği, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

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