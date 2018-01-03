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Basketbol'da 2 transfer 

Beşiktaş Sompo Japan ve Galatasaray Odeabank kadrolarına takviye yaptılar  İSTANBUL-(DHA) Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Kolombiyalı pivot Juan Palacios'u kadrosuna kattı

03 Ocak 2018 01:22

Beşiktaş Sompo Japan ve Galatasaray Odeabank kadrolarına takviye yaptılar 

İSTANBUL-(DHA) Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Kolombiyalı pivot Juan Palacios\'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,Beşiktaş Sompo Japan\'ın, Juan Palacios ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdiği kaydedildi. Son olarak Litvanya\'nın Neptunas Klaipeda takımının formasını giyen 32 yaşında ve 2,06 metre boyundaki oyuncu, Türkiye\'de de Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ\'ta oynamıştı.
HENRY WALKER GALATASARAY ODEABANK\'TA
Galatasaray Odeabank, Birleşik Amerikalı forvet Henry Walker\'ı kadrosuna kattı. 9 Ekim 1987 West Virginia, ABD doğumlu ve 1.98 metre boyundaki Walker, 4 numara pozisyonunda görev yapıyor.
Kariyerinin en iyi NBA sezonunu bu yıl yaşayan 30 yaşındaki forvet, Knicks ile çıktığı 27 maçta 11.9 sayı, 3.1 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı. NBA Gelişim Ligi ve Venezuela Ligi deneyimlerinin ardından 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında Miami Heat ile imzaladığı 10 günlük kontrat sonrası serbest bırakılan oyuncu ilk Avrupa tecrübesini 2015-2016 sezonunda Cedevita Zagreb ile yaşadı. O sezon Cedevita Zagreb ile 16 EuroLeague maçına çıkıp 5.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları tutturan Henry Walker kariyerinin son iki senesini ise Filipinler Ligi\'nde geçirmişti. 

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