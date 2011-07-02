-BAŞKENTTE TRAFİK KAZALARI: 7 YARALI ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Başkentte gece saatlerinde yağan yağmur nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yusuf Yemez idaresindeki 06 DB 5803 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Caddesi istikametinde seyretmekteyken kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobil, yan yatarak durabildi. Yaralanan Yusuf Yemez ve Bora Harman, Dışkapı SSK hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan, İstanbul Yolu Gimat Kavşağı'nda Kadir Geçer idaresindeki 06 N 3025 plakalı otomobil, aynı yönden gelen İbrahim Bağcı yönetimindeki 42 ANJ 84 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar meydana gelirken, kamyon yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Yaralanan Kadir Geçer, Eralp Uluhan, Gökhan Güler ve iki kişi Atatürk Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hafif yaranan kamyon şoförü İbrahim Bağcı ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.