Başkentte şampiyonluk heyecanı



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 27'nci hafta maçları bugün ve yarın yapılacak. Lider Bayern Münih, ‘İngiliz haftası' olarak anılan haftada bu akşam (25 Mart Salı) Hertha Berlin'e konuk olacak.

Kırmızı-beyazlılar, Hertha'yı sahasında yenmesi halinde, rakiplerinin alacakları sonuç ne olursa olsun, lig şampiyonluğunu ilan edecek. Bu aynı zamanda 51 yıllık Bundesliga tarihinin en erken elde edilen şampiyonluğu olacak. Borussia Dortmund'un Schalke karşısında kazanamaması durumunda Bavyera ekibine beraberlik de yetecek. Hertha'nın galip gelmesi durumunda da Ruhr derbisinin berabere sona ermesi Bayern'i mutlu sona ulaştırmaya yetecek. Şampiyonluk halinde teknik direktör Pep Guardiola, Bayern'in başında ilk ulusal kupasını kazanacak.

Berlin Olimpiyat Stadındaki Hertha Berlin – Bayern Münih mücadelesi TSİ 21:00'da başlayacak.

Gözler Ruhr derbisinde olacak

27'nci haftanın bir başka önemli mücadelesi liderin takipçileri Borussia Dortmund ile Schalke'yi karşı karşıya getirecek olan 84'üncü Ruhr derbisi olacak.

Sezonun ilk yarısında Gelsenkirchen'de oynanan derbi, konuk Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermiş ancak taraftarların çıkardığı olaylar maça gölge düşürmüştü. Şimdi her iki camia da temkinli. Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp, maçın dostça geçmesi temennisinde bulunuyor.

Konuk takımın hocası Jens Keller ise Dortmund'u maçın favorisi olarak gösterse de galip gelmeleri durumunda ikinciliğe yükselme şansları olacağından karşılaşmayı rövanşı almak için iyi bir neden diye nitelendiriyor.

Lig ikincisiyle üçüncüsünü karşı karşıya getirecek Borussia Dortmund – Schalke mücadelesi TSİ 21:00'da Signal Iduna Park'ta.

Leverkusen kötü gidişatı durdurabilecek mi?

Umudu gittikçe azalan lig sonuncusu Braunschweig'ın kümede kalmak için son şansları. Eintracht Braunschweig bu akşam son haftaların formda takımı Mainz'tan puan ya da puanlar koparmaya çalışacak. Werder Bremen de henüz rahat değil. Robin Dutt'un takımı bu akşam Wolfsburg'u ağırlayacağı maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

27'nci haftanın alt sıraları ilgilendiren en önemli maçında Nürnberg, Stuttgart'ı 26 Mart Çarşamba günü konuk edecek. Çarşambanın diğer maçlarında Tayfun Korkut'un Hannover 96'sı Hoffenheim'a konuk olurken, yine alt sıraların önemli mücadelesinde Hamburg'un konuğu Freiburg olacak. Son haftalarda düşüşe geçen Bayer Leverkusen Augsburg deplasmanında puan ararken, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

27. haftanın programı

25 Mart Salı, TSİ 21:00

Hertha Berlin – Bayern Münih

Eintracht Braunschweig – Mainz

Borussia Dortmund – Schalke 04

Werder Bremen – Wolfsburg

26 Mart Çarşamba, TSİ 21:00

Hamburg – Freiburg

Eintracht Frankfurt – Mönchengladbach

Augsburg – Bayer Leverkusen

Nürnberg – Stuttgart

Hoffenheim – Hannover 96