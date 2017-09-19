Başkent'e stat çıkarması

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

KARŞIYAKA heyeti, kulübe yapılacak yeni stat projesinin imar planı değişikliğiyle ilgili İzmir Şehir Plancıları Odası\'nın itiraz ettiği noktaları revize etmek için Ankara\'ya gitti. Başkan Mutlu Altuğ, Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, kulübün varlık kurulundan Tayfun Yelkenbiçer, Ankara temsilcisi Cüneyt Başak, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten ve projenin mimarı Bahadır Kul\'u temsilen Mimar Pelin Üye\'nin katıldığı ziyarette yeşil-kırmızılılar, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk ile Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Orhan Sarıaltun ve Şehir Plancısı Mustafa Sayar\'la bir araya geldi.

Spor Bakanlığı\'nda bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantıda imar planında Şehir Plancıları Odası\'nın istediği değişiklikler ve yenilenen proje değerlendirdi. Karşıyaka heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'yla da temas kuracak. İzmir Şehir Plancıları Odası, yıllardır inşaatı beklenen 15 bin 670 kapasiteli stat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın yaptığı imar planı değişikliğine askı sürecindeyken geçtiğimiz 18 Ağustos\'ta itiraz etmişti. Temeli Başbakan Binali Yıldırım tarafından 9 Eylül\'de Göztepe ve Alsancak Stadı\'yla birlikte atılan statla ilgili kulüp, geçen hafta Şehir Plancılarıyla Odası\'yla toplantı yaparak fikir birliğine varmıştı.

İMARA İŞLENECEK

GENÇLİK ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Karşıyaka Stadı\'yla ilgili inşaata engel bir durum olmadığını açıkladı. Şehir Plancıları Odası\'nın imar planıyla ilgili istediği değişikliklerin zaten geçen ay revize edilen projede yapıldığını belirten Türk, \"Proje zaten yükseklik, stat girişleri gibi hassasiyetleri dikkate alarak revize edilmişti. Şehir Plancıları Odası\'yla yenilenen proje konusunda mutabık kaldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar planı değişikliğini yenilenen projeye göre işleyecek. Bu konu 1 aylık bir zaman alacak. Daha sonra Karşıyaka Belediyesi\'ne ruhsat başvurusu yapılacak. İtiraza konu bir durum kalmayacağından ruhsatta sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Stadı her şartta yapmaya kararlıyız\" dedi.