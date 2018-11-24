Başkanlar Ege Ekonomik Forumu'nda buluştu

İZMİR, (DHA)

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği ve Geliştirme Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir Swiss Otel\'de ikincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forumu\'nda bir araya geldi.

İlk olarak söze başlayan Özkan, geride kalan 6 yıllık dönemde milli takımlara 51 oyuncu kazandırdıklarını vurgulayarak, \"Türk futbolunun geleceği ancak öz kaynak yatırımları ile garanti altına alınabilir\" dedi.

Sürdürülebilir başarı için en önemli iki kriterin sabır ve emek olduğunu niteleyen Seyit Mehmet Özkan, \"Tam 11 yıldır aktif olarak, sabır ve emekle gerçek profesyonel futbolcu yetiştirme programını uyguluyoruz. Bu süreçte işin ancak donanım tarafını tamamlayabildik. Şimdi ise sıra yazılıma geldi. Altınordu\'da yazılım sürecini de başarıyla tamamlayıp hedeflerimize doğru ilerlemek istiyoruz. Yani, henüz sürdürülebilir bir başarı elde edilebilmesi için gerekli tüm şartları sağlayamadık\" diye konuştu.

BARCELONA İZMİR\'E GETİRİLEBİLİR

Nisan 2019’da altıncısı düzenlenecek Uluslararası U12 İzmir Cup’a da dikkat çeken Özkan, \"12 yaş kategorisinde Avrupa’nın en önemli turnuvalarından birini beş yıldır düzenli olarak yapıyoruz. Şu ana kadar dört bine yakın çocuğu ve Avrupa’nın en ünlü kulüplerini konuk ettik. İzmir’in ekonomisine katkı sağladık. İzmir’de sporu hareketlendirmek için, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener önderliğinde de A takımlar düzeyinde bir Mediterranean Cup yapılır, Paris Saint Germain ve Barcelona gibi kulüpler İzmir’e getirtilebilir\" açıklamasında bulundu. İzmir\'in Süper Lig\'deki temsilcisi Göztepe\'ye övgüler yağdıran Özkan, sarı-kırmızılıların gerçek yerinin her zaman Süper Lig olduğunubelirtti. Avrupa\'da da başarılı sonuçlar almanın zamanının geldiğini ifade eden Özkan, \"Sayın Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı camiaya bambaşka bir renk getirdi\" dedi. Özkan, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu\'nun ileride A Milli Takım\'ın teknik direktörü olabiyeceğini de sözlerine ekledi.

KARŞIYAKA STADI\'NA ÇOK ÜZÜLDÜM

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de Seyit Mehmet Özkan\'ın Türk futbolunun gelişimi için çok önemli işlere imza attığını dile getirdi. Özkan\'ı tebrik eden Mehmet Sepil, \"Altınordu, bugüne kadar yapılmamışı başarıyor. Türk futboluna katkıları için Özkan\'ı tebrik ediyor ve diğer kulüplerden de hamleler bekliyorum. Göztepe olarak biz de yarışmacı ve yetiştirici kimliğimizle yolumuza devam ediyoruz\" dedi.

İzmir\'de topyekün bir kalkınma hamlesine ihtiyaç olduğunu bildiren Mehmet Sepil, \"Göztepe ve Alsancak Stadı inşaatları sorunsuz ilerliyor. Ancak Karşıyaka Stadı inşaatının durmasına en çok üzülenlerden biri benim\" cümlelerini kurdu. İZVAK Başkanı Ali Erten ise spor ekonomisinin tarihsel gelişimini, şehirlerin tanınırlığına ve marka değerine verdikleri büyük katkıyı anlattıktan sonra Altınordu ve Göztepe için \"En doğru iki model\" nitelendirmesini yaptı.

MİLLİ MAÇA HASRET KALDIK

Erten, \"Ülkemizde bir çok kulüp mali açıdan çok zorda. Altınordu ile Göztepe ise uyguladıkları farklı ancak doğru model ile kendilerini bu sürecin dışında tutmayı başarıyor. İzmir sporu için vizyon anlamında hazırladığımız Spor Master Planı\'nın sunumunu önceki gün yapmıştık. Kulüplerimizin tesis eksikliklerinin tamamen giderilmesi ve spor turizmi yoluyla kent ekonomisine katkı sağlamak en önemli hedeflerimiz. İzmir\'in birçok özelliği yanına Spor Kenti kimliğinin de eklenebileceğini düşünüyoruz. İzmir\'de son milli maç 2009\'da Fildişi Sahili\'ne karşı oynanan özel bir maçtı. İzmirliler olarak bu heyecanı unuttuk. Milli maç alamıyoruz, çünkü stadımız yok. Yıllarca şehir içinde stat olur mu konusunu tartıştık. 3 stat seksen yıldır oldukları yerlerde yenileniyor, inşaatlar devam ediyor ama Karşıyaka Stadı\'nın durumu çok üzüntü verici. 3 kere imar planı değiştirdik, ne istedilerse yaptık, yine de beğendiremedik\" şeklinde konuştu.



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