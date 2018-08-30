Başkan Uyanık'tan tepki

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA)

TFF 2\'nci Lig takımlarından Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye’de son dönemde paraları kazanan aracı menajerler, bunlarla işbirliği yapan yönetici ve spor hukukçuları olduğunu belirterek, \"Bu karanlık durum devam ettiği müddetçe bu kötü niyetli insanlar para kazanmaya ve Türk futbolunun sırtından asalak olarak kan emmeye devam edecekler\" dedi.

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Samsunspor’da Başkan İsmail Uyanık, açıklamalarda bulundu. Hükümetin futbolun gelişmesi için öngördüğü, vermeye çalıştığı parayı paylaşan bazı güruhların olduğunu ileri süren Başkan Uyanık, “Türkiye’de son dönemde paraları kazanan aracı menajerler, gerçekçi olmayan, dürüst olmayan bunlarla işbirliği yapan bir kısım yönetici ve spor hukukçuları var. Bunların hepsi bu büyük paranın, Türk halkının, Türk hükümetinin, Türk siyasetinin futbolun gelişmesi için öngördüğü, vermeye çalıştığı, parayı paylaşan güruhtur. Bunu da ancak şirketleşme yoluyla bunları ortadan kaldırabiliriz. Bu karanlık durum devam ettiği müddetçe bu kötü niyetli insanlar para kazanmaya ve Türk futbolunun sırtından asalak olarak kan emmeye devam edecekler\" dedi.

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