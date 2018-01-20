Başkan Kafaoğlu karne dağıttı

BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Ercan Kıvrak İlkokulu’nda öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu, karnelerini dağıttı.

Başkan Kafaoğlu 2017-2018 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilerle biraraya geldi, öğrencilerin sevinçlerini paylaştı, başarılarının daim olmasını istedi. Öğrencilere karne dağıtan Kafaoğlu daha sonra öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

ÇOCUK KÖYÜ YARIYIL TATİLİNDE ÖĞRENCİLERE BEDAVA

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, Paşaalanı Mahallesi Muhtarı Salih Zengin’in de katıldığı karne dağıtımında konuşan Başkan Kafaoğlu “Balıkesir mutlu ve huzurlu şehir, öğrenci kardeşlerimiz de tatillerini mutlu ve huzurlu getirsinler. Tatilde ders olmayacak ama okuma alışkanlığını kaybetmemek lazım o yüzden çocuklarımız hem kitap okumalı hem oyun oynamalı. Tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Öğrenci kardeşlerimizi de yarı yıl tatilinde unutmadık ve onlara Çocuk Köyü’nde doyasıya eğlensinler diye ücretsiz yaptık. Öğrencilerimiz diledikleri gibi eğlenebilirler. Eğitim ordusunun cefakar ve vefakar öğretmen arkadaşlarımızı da kutluyorum. Öğretmenlerimiz çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için çalışıyorlar” dedi.

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