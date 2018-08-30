Başkan Bulut, görevini Öztürk'e devredecek

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, başkanlığı yarın düzenlenecek törenle Ali Şafak Öztürk\'e devredeceğini açıkladı.

Antalyaspor\'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alan başkan Cihan Bulut, yarın Atilla Konuk Tesisleri\'nde yapacağı basın toplantısıyla görevini devredeceğini açıkladı. Bulut, Antalyaspor\'da başkanlık görevine, kendisinden önceki başkan Ali Şafak Öztürk\'ün geleceğini belirtti.

Bulut, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, \"Onur ve gururla devir aldığım Antalyaspor A.Ş. Başkanlığını yarın saat 10.30\'da yapacak olduğum basın toplantısı ile Sn. Ali Şafak Öztürk\'e devredeceğim. Hepimiz Antalyasporluyuz\" ifadelerini kullandı.

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