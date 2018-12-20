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Başkale'de yoğun kar yağışı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

20 Aralık 2018 20:26

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle birçok kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Başkale ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı birçok kırsal mahallede yollar ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. 
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