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Başkale'de terör şüphelisi yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'terör örgütü üyeliği' suçundan aranan 1 kişi yakalanıp, tutuklandı

15 Aralık 2018 16:25

VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, \'terör örgütü üyeliği\' suçundan aranan 1 kişi yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi\'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında Başkale Sulh Ceza Hakimliği\'nce, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 3, Van 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da \'ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama\'dan 1 olmak üzere toplam 4 yakalama kararı bulunan A.T., gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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