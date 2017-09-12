Başkale'de seyir halindeki TIR alev aldı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde, tekstil ürünü yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı. TIR\'da büyük maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hakkari\'den Van yönüne giden, Hasan Arsal yönetimindeki tekstil ürünleri yüklü 33 EEP 92 plakalı TIR, Başkale İlçesi girişinde bulunan Yüceler Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken aniden alev aldı. TIR\'ın dorsesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Arslan, aracını yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, TIR\'da büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattıldı.



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