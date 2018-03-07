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Başkale'de Afgan 6 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 6 Afgan yakalandı

07 Mart 2018 19:25

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 6 Afgan yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine, Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkiinde Afganistan uyruklu 6 kişilik grubu devriye görevi yaparken durdurdu. Güvenlik güçleri, grubun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi. Afgan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Başkale Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü\'ne sevk edilen Afgan 6 göçmenin, buradan sınır dışı edileceği belirtildi.

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