Başkale'de 98 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 98 kaçak yakalandı.

Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu kalabalık bir grubu durdurdu. Yapılan kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 18\'i kadın, 6\'sı çocuk 98 kişinin yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kaçaklara yiyecek ve içecek ikram edildi.

Başkale Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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