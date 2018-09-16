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Başkale'de 42 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 42 kaçak yakalandı

16 Eylül 2018 12:51

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 42 kaçak yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi\'nde yürüyen iki farklı grubu durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 2\'si kadın, 42 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen kaçaklara gıda yardımı yapıldı. Başkale Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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