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Başkale'de 120 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 120 kaçak yakalandı

04 Eylül 2018 16:54

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 120 kaçak yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, İran sınırındaki Kaşkol ve Eşmepınar mahalleleri arasında yaya ilerleyen grubu durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde, gurubun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Afganistan ve Pakistan uyruklu 39\'u çocuk, 120 kişi, Başkale Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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