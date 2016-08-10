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Dünya
Deutsche Welle

Başka bir dünya için buluştular

Kanada’nın Montreal kentinde başlayan Dünya Sosyal Forumu'nda daha adil bir dünya aranıyor. Bu yılki buluşma, ilk kez zengin bir G7 ülkesinde düzenleniyor.

10 Ağustos 2016 22:13


Forumu ilk kez bir G7 ülkesinde düzenleyen küreselleşme karşıtlarının şehir merkezindeki şarkılı danslı protesto yürüyüşüne yaklaşık beş bin kişi katıldı. Pazar gününe kadar sürecek olan foruma binden fazla kurum ve örgüt katılıyor, bin 200 etkinlikte yoksulluk, çevre koruma, iklim değişikliği, vergi kaçakçılığı ve mülteci politikaları gibi konular ele alınacak.

“Bir başka dünya mümkün”

Davos’da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na tepki olarak doğan Dünya Sosyal Forumu ilk kez 2001 yılında Brezilya'nın Porto Alegre kentinde düzenlendi.

“Bir başka dünya mümkün, istememiz yeterli” sloganını kullanarak toprak sahibi olmayanların, yoksulların ve sendikaların sesi olma hedefiyle yola çıkan Dünya Sosyal Forumu Porto Alegre’nin yanı sıra Mali, Hindistan, Pakistan ve iki kez de Tunus’da toplandı.

Organizatörler, forumu bu yıl Montreal’de düzenleyerek kuzey-güney farklılığının üstesinden gelinmesi için de bir mesaj vermek istiyor.

Katılım daha düşük

Daha önceki forumlara yaklaşık 100 bin kişi katılırken, Montreal’de katılımın düşük olması bekleniyor. Organizasyon ekibinden Carminda MacLorin, ancak bunun Dünya Sosyal Forumu’nun güç kaybettiği şeklinde değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak forumun giderek artan oranda dünyanın çeşitli köşelerinde bölgesel buluşmalara ağırlık verdiğini söyledi.

Organizasyona yöneltilen eleştiriler arasında, Montreal’e seyahat maliyetinin yüksek olması başı çekiyor. Ayrıca Kanadalı yetkililerin yaklaşık 230 katılımcıya vize vermediği bildirildi.

Dünya Sosyal Forumu’nun açılışı vesilesiyle yapılan yürüyüşe Gine’den iştirak eden bir katılımcı, çoğu kişinin Kanada veya diğer zengin ülkelerden gelmesini eleştirdi. Batı Afrikalı kadın hakları grubu WOPOD’dan Fatma Şerif, “Ben burada çok fazla Afrikalı göremiyorum. Neredeyse sadece kuzey ülkelerinden katılımcı var. Bunun nasıl bir Dünya Sosyal Forumu olacağını aklım almıyor” şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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