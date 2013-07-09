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Basın Konsey'inden Davutoğluna 'harekete geç' çağrısı

Basın Konseyi, Mısır’da gözaltındaki gazeteciler için dışişleri bakanlığına başvuruda bulundu

09 Temmuz 2013 17:59

Star TV muhabiri Murat Uslu ve kameraman Zafer Karakaş'ın Mısır ordusu tarafından gözaltına alındığı haberi üzerine Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'dan, gazetecilerin can güvenliklerinin sağlanması ve en kısa sürede özgürlüklerinin sağlanması konusunda çaba harcamalarını istedi.

Basın Konyesi Başkanı Pınar Türenç'in, Bakan Davutoğlu'na hitaben yaptığı başvuru şöyle:

"Mısır'daki olaylarda gazetecilik yapmak üzere Kahire'de bulunan iki gazeteci meslektaşımızın bilinmeyen bir yerde gözaltına alındıklarını üzüntüyle öğrendik.

Star Muhabiri Murat Uslu ve kameraman Zafer Karakaş'ın nerede gözaltına alındıkları ve can güvenliklerinin olup olmadığı büyük önem taşımaktadır. Sizden iki gazetecinin hemen serbest bırakılması ve can güvenliklerinin sağlanması için girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz. "

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