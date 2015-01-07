Basın dünyasından kınama



Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Paris'teki saldırıyla ilgili yayınladığı mesajda, "Saldırı, Avrupa'nın kalbinde basın özgürlüğüne indirilen bir darbedir" denildi. Komitenin başkan yardımcısı Robert Mahoney imzasıyla yayınlanan mesajda, "Şiddetin boyutu ürkütücü. Gazeteciler şimdi bir araya gelerek, bu tür cinayetler karşısında susmayacaklarını açıkça dile getirmeli" ifadelerine yer verildi.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'ya yönelik saldırıyı "Basın ve düşünce özgürlüğünün temel değerlerine bir saldırı" olarak tanımladı. DJV Başkanı Michael Konken şöyle konuştu: "Demokratik ve özgürlükçü bir ülkede fanatiklerin vahşi yöntemlerle İslam’a yönelik eleştirel yaklaşımları baskı altına almaya kalkması anlaşılır gibi değil."

O da tehdit aldı

Danimarka'da Hz. Muhammed karikatürlerini çizen sanatçı Kurt Westergaard ise saldırıyı "Korkunç bir eylem" olarak nitelendirdi. Danimarka Radyosu DR'ye konuşan Westergaard, hicvin demokrasi kültürünün bir parçası olduğunu söyledi. 2005 yılında Jyllands-Posten gazetesinde yayınlanan karikatürler nedeniyle ölüm tehditleri alan ve polis korumasında yaşamını sürdüren sanatçı, korunduğu için tehditlerden korkmadığını sözlerine ekledi. Bu arada gazetedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Almanya'da yayınlanan ünlü hiciv dergisi Titanic'in yazı işleri müdürü Tim Wolff, Wiesbadener Kurier gazetesine verdiği demeçte, Paris'teki saldırının yayın politikalarını etkilemeyeceğini söyledi. "Eğer bir konu bize göre önemliyse ve onu eğlenceli bulursak, yayınlarız" diye konuşan Wolff, "Biz de bazı Muhammed karikatürlerinin kopyalarını, konuyu tartışmak için yayınlamıştık. Çekimser kalmıyoruz" dedi.

Fransa'da Hristiyan inancı ekseninde yayın yapan ülkenin yüksek tirajlı haftalık gazetelerinden "La Vie" de saldırıyı kınadı.

Yazı İşleri Müdürü Jerome Anciberro, "Dergi herkesin, hatta dini hicivlerinden dolayı kendisine eleştirel bakanların bile desteğini aldı" dedi.

Anciberro, dergi çalışanları ve ailelerine destek sözü verirken, Fransız halkına, "Provokasyonlara kapılmayın" çağrısında bulundu.