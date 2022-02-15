Başhekime, doktora 'nitelikli cinsel saldırı'dan 15 yıl hapis cezası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanenin başhekimi Abdullah Çiftçi (47), aynı hastanede görevli doktor V.E.'ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Lüleburgaz'daki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede görev yapan doktor V.E., başhekim Abdullah Çiftçi'nin cinsel saldırısına uğradı. 30 Mayıs 2020'de gerçekleşen olayın ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden V.E., psikolojik destek alıp polis merkezine gitti. Abdullah Çiftçi'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten V.E. şikâyetçi oldu.

V.E. ifadesinde, cinsel saldırıyı anlattı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Abdullah Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 19 Haziran 2020'de tutuklandı.

Cezada indirim uygulandı

Başhehim Abdullah Çiftçi'nin nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Çiftçi, doktor V.E. ile avukatları katıldı. Savunmasını yapan Çiftçi, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Rızası dışında bir şey yapmadım" dedi ve tahliyesini talep etti. Doktor V.E.'nin avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, başhekim Abdullah Çiftçi'yi, eylemi, kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak kadına karşı gerçekleştirmesi kanaatiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra sanık Çiftçi'nin geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkisini göz önüne alarak cezayı 15 yıla indirdi. (DHA)