Basel seyircisiz maçta coştu



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı. İsviçre takımı Basel, üçüncü turda taraftarlarının Red Bull deplasmanında sahaya yanıcı madde atmaları sonrası aldığı ceza nedeniyle çeyrek final ilk maçını seyircisiz oynadı. Ancak mavi-kırmızılı takım, taraftar desteği olmadan çıktığı güçlü rakibi Valencia karşısında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak yarı final için önemli bir avantaj sağladı.

Düşük tempoda geçen ilk yarım saatin ardından Basel’in Arjantinli futbolcusu Matias Delgado (üst resim) attığı 2 golle (34./38) ilk yarıda takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi. Delgado 2006-2010 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti. Gelişen bir kontra atakta Valentin Stocker maçın skorunu belirledi (90+1.)

Hollanda’nın kupa şampiyonu AZ Alkmaar ise kupanın favorilerinden Portekiz temsilcisi Benfica karşısında iyi bir peformans sergilese de sahadan 1- 0 yenik ayrıldı. Konuk Benfica’nın topa daha çok sahip olduğu ilk devrede Alkmaar takımı kontra ataklarla net gol pozisyonları yakalamasına rağmen sonuca gidemedi. Maçın skorunu ikinci yarının hemen başında Benficalı Eduardo Salvio’nun 17 metreden voleyle attğı gol belirledi (48.).

Porto'dan tek gollü galibiyet

Benfica’nın Portekiz ligindeki en büyük rakibi Porto da geceyi galibiyetle kapadı. Ancak sahasındaki maçta İspanyol ekibi Sevilla karşısında aldığı 1-0’lık skorun rövanşa ne kadar yeteceği gelecek hafta belli olacak. Maçın tek golünü Ricardo Quaresma’nın şık ortasını kafayla Sevilla ağlarına gönderen Eliaquim Mangala kaydetti. Alman hakem Wolfgang Stark’ın yönettiği maçın 87’nci dakikasında Portolu Fernando ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Bitime saniyeler kala Quaresma’nın bir topu da direkten döndü.

İtalya’nın şampiyonluk rekortmeni Juventus ise Fransız temsilcisi Lyon’a konuk olduğu maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı. Köşe vuruşundan gelen ve Lyon savunmasının uzaklaştıramadığı bir topta Juventuslu savunmacı Bonucci yakın mesafeden yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi (85.). İtalyan ekibinin en büyük amacı, 14 Mayıs'ta kendi sahasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçında seyircisinin karşısına çıkabilmek.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları 10 Nisan'da yapılacak.