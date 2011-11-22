Başbakan'dan Bakan Ergin'e vicdani ret yalanlaması

T24- Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in geçen hafta vicdani ret ile ilgili çalışmalar yapıldığına dair açıklamalarına karşın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vicdanı ret konusunun hükümetin gündeminde olmadığını söyledi. “Bu konudaki haberler spekülasyondan öte bir anlam ifade etmiyor” diyen Erdoğan, “Askerlik hizmetinin ciddiyetinin zedelenmesine de istismara da asla müsaade etmedik, asla müsaade etmeyiz” dedi.

Başbakan Erdoğan grup toplantısında döviz ve bedelli askerlik uygulamasının detaylarıyla birlikte vicdani ret konusuna da değindi. Başbakan Erdoğan şöyle konuştu:

“Vicdani ret olarak adlandırılan bir düzenleme Hükümetimizin gündeminde asla olmamıştır. Bu konuda çıkan haberler spekülasyondan öte bir anlam ifade etmiyor'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

''Askerlik bu milletin, bu topraklar için en kutsal vazifelerden biri olarak kabul edilmiştir. Biz askerimize 'Mehmetçik' derken bunun bir anlamı var; bu ''Küçük Muhammed'' anlamındadır. Biz askerliği Peygamber Ocağı olarak görmüşüz. Tabii bir çok spekülasyonlara neden olmuş şeyler olmuştur, olabilir. Ama biz, bu millet, bunu böyle biliriz. Görmeyenler yok mu? Var. Ama bu milletin kahir ekseriyeti bunu böyle bilir. Askerlik hizmetinin ciddiyetinin zedelenmesine de istismara da asla müsaade etmedik, asla müsaade etmeyiz. Bedelli askerlik uygulamasının ülkemize, milletimize, gençlerimize, onların ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.''

Vicdani ret konusu, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki dava süreçleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Adalet Bakanı Sadullah yaptığı basın toplantısında gündeme gelmişti.

Basın toplantısında bir gazetecinin vicdani ret ile ilgili sorusu üzerine Ergin, konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığının bir çalışma hazırladığını belirterek, "Bu hafta içinde olmazsa önümüzdeki hafta içinde karar aşamasına gelinmiş olacak. Çok kısa süre içinde bunu Bakanlar Kurulu'nda görüşeceğiz. Bu konu öteden beri Türkiye'den beklenen bir konuydu. Milli Savunma Bakanlığımız ile bu konuyu takip ediyoruz. Onlar belli bir hazırlık yaptıklarını ifade ettiler. Kısa süre içerisinde çalışmalarını Başbakanlığa tevdi edecekler" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da geçen hafta yaptığı açıklamada vicdani ret ile ilgili yurtdışındaki örneklerinin incelendiğini belirterek, "Arkadaşlar bakıyorlar, ortak bir çalışmayı getirecekler" demişti.

Yılmaz, Parlamento'da gazetecilerin vicdani ret konusundaki sorularını yanıtlarken, “Adalet Bakanlığının vicdani ret konusundaki çalışmaları devam ediyor. Daha önümüze gelmedi, geldiği zaman bakacağız.Takvim veremiyorum. Yurtdışındaki uygulamalara bakıyorlar ortak bir çalışmayı getirecekler" diye konuşmuştu.