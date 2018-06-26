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 BAŞBAKAN YILDIRIM TARABYA'DA

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Tarabya'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak

26 Haziran 2018 14:34

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Tarabya\'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Toplantı için Başbakan Binali Yıldırım, Huber Köşkü\'ne geldi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Huber Köşkü\'nde saat12.00\'de gerçekleşecek değerlendirme  toplantısına Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.

Görüntü Dökümü:
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-Başbakanın köşke gelişi
-Detaylar

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