 BAŞBAKAN YILDIRIM TARABYA'DA

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Tarabya\'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Toplantı için Başbakan Binali Yıldırım, Huber Köşkü\'ne geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Huber Köşkü\'nde saat12.00\'de gerçekleşecek değerlendirme toplantısına Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.

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-Başbakanın köşke gelişi

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