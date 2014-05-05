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Dünya
Deutsche Welle

Başbakan istifa etti

Slovenya Başbakanı Alenka Bratusek istifasını sundu.

05 Mayıs 2014 15:03


Partisi Pozitif Slovenya Partisi’nde liderlik yarışını kaybeden Alenka Bratusek, erken seçimin önünü açmak amacıyla istifa edeceğini açıklamıştı.

Bratusek, geçen ay yapılan parti kongresinde kurultayında genel başkanlığı Ljubljana Belediye Başkanı Zoran Jankovic’e kaybetmişti.

Koalisyonu oluşturan diğer 3 parti, Jankoviç ile ortak hükümet kurmayacaklarını açıkladı. Jankoviç hakkında yolsuzluk iddiaları nedeniyle soruşturma açılmıştı.

2013'te Janez Jansa liderliğindeki hükümetin yolsuzluk iddiaları sonucunda devrilmesinin ardından parlamento, yeni hükümeti kurma görevini ülkenin ilk kadın başbakanı Alenka Bratusek'e vermişti.

Bankacılık sistemini istikrara kavuşturma mücadelesi veren Slovenya'nın AB kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması'na (ESM) başvurması bekleniyordu.

Krizle mücadele kapsamında özelleştirme ve vergi artışı da öngören bir tasarruf paketini uygulamaya koyan Sloven hükümeti, fona başvurmayacağını açıklamıştı.

Kamu borç stokunun Gayrı Safi Milli Hasıla’ya oranı 2013 yılında banka kurtarma operasyonları nedeniyle yüzde 14,7'yi buldu. Hükümet bu oranı bu yıl içinde yüzde 4,2'ye indirmeyi hedefliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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