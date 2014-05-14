Başbakan Erdoğan Soma'da protesto edildi, Erdoğan markete sığındı

Patlamanın meydana geldiği madende incelemelerde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan işçi yakınları tarafından protesto edildi. Erdoğan'ın korumaları Soma içerisindeyken Erdoğan'ın makam aracına ait 00002 numaralı plakasını kaldırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan, Soma Belediyesi çıkışında, kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Yaklaşık 100 metre uzakta bir gencin protesto sloganları attığı duyuldu. Başbakan'ın korumaları bu gence müdahale edip gözaltına aldı. Bunu gören başka bir genç de polislere tepki gösterince, belediyeye yaklaşık 200 metre uzaklıktaki grup da protestolara katıldı. İşçi yakınları Erdoğan ve beraberindeki heyete ait makam araçlarını tekmeledi. Protestocular arasında gözaltına alınanlar olduğu bildiriliyor.

'Başbakan istifa'

Başbakan Erdoğan protestocuların bulunduğu yerde durup aracından indi. Ancak bu sırada 'Başbakan istifa' diye bağıranlar oldu. Bunun üzerine yakın korumalarıyla Özel Harekat polisleri protestoculara ve olayları görüntüleyen gazetecilere müdahale etti, tartakladı.

Erdoğan markete sığındı

Protesto sırasında göstericiler İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya da tepki gösterip üzerine doğru yürüdü. Başbakan Erdoğan bu sırada bir markete girip kısa süre kaldıktan sonra ayrıldı.

AKP'li Yurttaş: Laf atan bazı kişiler oldu ama büyük bir protesto olmadı

AKP Manisa milletvekili Muzaffer Yurttaş, CNN Türk televizyonunda Cüneyt Özdemir’in kendisine yönelttiği “Başbakan Erdoğan protesto edilmiş. Kendisinin bir markete sığınmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Doğru mu?” sorusunu, “Sayın Başbakan halkal konuşmak için arabasından indi. Bu sırada laf atan bazı kişiler oldu ama büyük bir protesto olmadı” dedi.

Kılıçdaroğlu'na protesto

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte madene girmek isteyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a halk büyük tepki gösterdi. İki siyasi bu yüzden madene giremedi. Vatandaşların alanda devlete tepkisi hala sürüyor. Yıldız ve Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren vatandaşlar “24 saat oldu hala çocuklarımızı kurtaramadınız” şeklinde tepki gösterdi.