Başbakan: Bugün Afrin, yarın bir başka yer...

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak "Yiğitler adım adım Afrin’e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer" dedi.

Güvenlik güçlerinin hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok dikkat ettiğini ifade eden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu operasyonlar aslında, dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve acılara mahkum etmeye çalışıyorlar.”

AKP Konya ve Kütahya il kongrelerinde konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik’imiz; özel harekâtçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO’ya ait yiğitler adım adım Afrin’e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer”

"Bu operasyonlar aslında, dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle iş birliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve acılara mahkum etmeye çalışıyorlar. Meşru bir devlet, terör örgütleriyle iş birliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır. Türkiye olarak bölgemizde barış ve huzurun hakim olmasını istiyoruz. Kan ve gözyaşı sona ersin istiyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Bilsinler ki 81 milyon vatan evladının duaları onlarla beraberdir. Birliğimiz daim olsun."

"“Millî iradenin güçlü bir şekilde yönetime yansımasına vesile olacak demiştik. Seçmen birbirine daha da yakınlaşacak demiştik. Partiler arasında ittifaklar gerçekleşecek demiştik. Bu durumdan ülke kazanacak, millet kazanacak, ülkede istikrar ve güven kalıcı hale gelecek. Şimdi bunlar bir bir gerçekleşiyor”

“Mesele memleketse gerisi teferruattır. İnşallah Cumhur İttifakı ile genel seçimlerde de birlik ve beraberliği sağlayacağız” dedi.