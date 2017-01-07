Başbakan Binali Yıldırım Irak'ta

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'la yaşanan Başika krizinin ardından ilk kez Bağdat'a gitti. Irak'a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Hani el-Cenabi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı ile Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Alavi törenle karşıladı. Yıldırım, havalimanında bir süre Irak Su Kaynakları Bakanı Cenabi ile görüştü.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Yıldırım ile Bağdat'a gitti.

Yıldırım, ziyaretleri kapsamında Bağdat'a ardından Erbil'e geçecek. Erbil'de İKB Başkanı Mesut Barzani ve Başbakan Nerçivan Barzani ile görüşecek.

Yıldırım'ın Irak ziyareti 2 gün sürecek. Başbakan önce Bağdat'a ardından Erbil'e gidecek. Yıldırım, Türkiye- Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin üçüncü toplantısına katılacak. Görüşmelerde bölgenin istikraarı, refah ve güvenliliğinin kalıcı hale gelmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Masa 10 başlık var

Görüşmelerde şu başlıklar ele alınacak:

Irak'ın toprak bütünlüğüne hassasiyetini her fırsatta yineleyen Ankara, bir dönem önemli kazanımlar sağlayan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) işler hale gelmesini hedefliyor.

PKK ile mücadele ele alınacak, Kandil konusunda da ortak çalışma masada olacak.

Terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi değerlendirilecek. Irak ordusu ve peşmergelerin de aralarında olduğu birliklerce sürdürülen Musul'un yanı sıra, örgütün etkili olduğu diğer noktalardaki durum da ele alınacak.

Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınacak. Bölgede bir terör devletine izin verilmeyeceği yönündeki kararlılık vurgulanacak.

Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik işbirliği görüşülecek. Türk askerinin bulunduğu Başika konusunda "Türkiye'nin hassasiyetleri" anlatılacak.

Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin ilerletilmesi değerlendirilecek. İki tanesi Musul'da olmak üzere dört sınır kapısının açılması üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Terörle ilgili gelişmeler ve Irak'taki anlaşmazlıklardan dolayı sorunlu giden enerji işbirliği de değerlendirilecek.

Erbil'de, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani ile yapılacak görüşmelerde de, Türkiye'nin bölgeye verdiği önemin altı çizilecek. Peşmergelerin eğitimi, bölgenin ihtiyaçları konuları değerlendirilecek.

Türkmenlerin durumu da gündemde olacak, bu konudaki hassasiyet muhataplara iletilecek.

Sığınmacıların durumu, değerlendirilecek bir başka başlık olacak. Türkiye'de bulunan 300 bini aşkın Iraklı sığınmacının durumu ziyarette konuşulacak.