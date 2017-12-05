T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başbakan Binali Yıldırım Güney Kore'de (2)

(Görüntü eklendi) Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon'la görüşmek üzere bugün Güney Kore ziyareti gerçekleştirdi

05 Aralık 2017 14:43

(Görüntü eklendi)

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon\'la görüşmek üzere bugün Güney Kore ziyareti gerçekleştirdi.

Başbakan Bİnali Yıldırım iki gün sürecek olan Güney Kore ziyaretinde Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon\'la görüşmesinin ardından, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In ve Ulusal Meclis Başkanı Sye Kyun ile bir araya gelecek.

Başbakan Binali Yıldırım ve Güney Kore liderleri ikili siyasi, ekonomik, ticari, kültürel işbirliği alanları hakkında konuşacak ve görüşmeler sırasında terörizmle mücadele ve düzensiz göç sorunu masaya yatırılacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GörüntüKılınçAralık DHABaşbakan Binali Yıldırım Güney Kore Başbakanı Lee NakYeonGüney KoreBaşbakan Bİnali YıldırımGüney Kore Başbakanı Lee NakYeonGüney Kore Cumhurbaşkanı Moon JaeInUlusal Meclis Başkanı Sye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24