Başbakan Binali Yıldırım Güney Kore'de (2)

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Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon\'la görüşmek üzere bugün Güney Kore ziyareti gerçekleştirdi.



Başbakan Bİnali Yıldırım iki gün sürecek olan Güney Kore ziyaretinde Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon\'la görüşmesinin ardından, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In ve Ulusal Meclis Başkanı Sye Kyun ile bir araya gelecek.



Başbakan Binali Yıldırım ve Güney Kore liderleri ikili siyasi, ekonomik, ticari, kültürel işbirliği alanları hakkında konuşacak ve görüşmeler sırasında terörizmle mücadele ve düzensiz göç sorunu masaya yatırılacak.