Başbakan azledildi

Tayland Başbakanı Yinglak Şinavatra'nın üst düzey bir bürokratı, kendi çıkarlarını korumak amacıyla 2011'de yetkisiz bir danışman seviyesine indirmek suretiyle yetkilerini kötüye kullandığı ileri sürülüyordu.

Yüksek Mahkeme'de verdiği ifadede iddiaları reddeden Yinglak Şinavatra, "prosedürleri dikkatli bir şekilde izlediğini ve bundan kişisel çıkar sağlamadığını" savundu. Yaklaşık 5 dakika süren ifadesinde, "Kanunu çiğnemedim" dedi.

Tayland'da muhalefet, geçen yılın kasım ayından ayından bu yana Yinglak Şinavatra'yı iktidardan uzaklaştırmaya çalışıyor.

Muhalefet, 2006'da askeri darbeyle görevine son verilen Thaksin Şinavatra'nın kız kardeşi Yinglack yolsuzluk, adam kayırmacılık ve müsriflikle suçluyor.

Muhalefet temsilcileri Yinglak Şinavatra'nın azledilmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunmuştu.