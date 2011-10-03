Başbakan Alman Vakıfları sözlerine açıklık getirdi

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, medyada kendisine atfen “Bazı CHP’li ve BDP’li belediyelerin Alman vakıfları aracılığıyla PKK’ya para aktardığı” şeklinde çıkan sözlerinin çarpıtıldığını belirterek “Ana muhalefet lideri CHP’li belediyelere ‘Hanginiz Alman vakıflarıyla kredi görüşmesi içinde’ diye sorsun. Hem bunlar belde belediyeleri de değil ilçe belediyesi” diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika gezisi öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Alman vakıflarının PKK'ya ve CHP'li belediyelere yardım ettiği yolunda basına yansıyan sözleriyle ilgili olarak, sözlerinin medya tarafından tam manasıyla, aynen yansıtılmadığını, bazı cımbızlamalar yapıldığını belirten Başbakan Erdoğan şunları söyledi:



''Konunun aslı şu: Bu söylenen vakıflar, benim konuşmamla da gündeme gelmedi. Aslında Türkiye'de bu konu daha önce, medya vasıtasıyla gündeme gelmiş konulardır. Alman vakıflarının, uzun zamandır Türkiye'de ne yazık ki buna benzer bazı girişimleri olmuştur. Hatta ana muhalefet partisine bu şekilde yardım konusu tartışma konusu da olmuştur, tartışılmıştır, medyada bu yayımlanmıştır. Fakat tabii o gündür bugündür bu iş üzerine gidilmediği için belki belli noktada kalmıştır. Şu anda ana muhalefet partisi lideri kendi belediyelerini bir araştırsın. 'Sizin hanginiz Alman vakıflarından herhangi biriyle bir kredi görüşmesi içindesin diye bir sorsun'. Bunlar ufak belde belediyesi de değil, ilçe belediyesi de değil, bir araştırırsa, bak ben bu kadarını kenara koyuyorum. Çalışma zeminini daha da daralttım. Ama, özel bir konuda bir bilgi isterse lütfederler, kendisiyle bunu da ayrıca görüşürüz. Onu da medya aracılığıyla yapmamıza gerek yok. O zaman kendilerine çok daha farklı bir şekilde yardımcı oluruz. Kapıya koyup koyulmaması o kendi bileceği bir iştir.''



Alman vakıflarının bazı belediyelere yardımıyla ilgili olarak, bu tür şeylerin olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten Başbakan Erdoğan, ''Türkiye'de bu tezgah yeni çalışmıyor, bu oyun yeni çalışmıyor. Benim anlattığım konu budur ve özellikle ağırlıklı BDP'li belediyelere bu söylediğim vakıflar, bu tür kredi mekanizmasını, hibe mekanizmasını çok çalıştırıyorlar onu da ayrıca burada ifade etmiş olayım'' dedi.

