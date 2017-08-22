Başar ailesi dört altın adam çıkarttı

Soyadları onların madalyası oldu

Faik GÜRSES - İSTANBUL, (DHA)

Metehan Başar\'ın Paris\'teki Dünya Şampiyonluğu önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Zira soyadları \'Başar\' olan aile bugüne kadar dört altın adam çıkarttı, bir o kadar da gümüş ve bronz madalya topladı. Madalya avcılığına Greko-Romen\'in usta ismi Hakkı Başar start verdi. Amca Hakkı 1992 Barcelona Yaz Olimpiyat Oyuncuları\'nda gümüş madalya elde etti.

Sonra yeğenler devreye girdi. Yunus Emre Başar, A.Samet Başar ve Metehan Başar Dünya minderlerinden altın, gümüş ve bronz getirmeye başladı.

Dünya Gençler 2\'cisi Zafer Başar ise aynı zamanda öğretmen ve Hendek Güreş ihtisas kulübünün antrenörlüğünü yapıyor. Grekoromende marka İsimler arasına giren Başar ailesinin hedefinde şimdi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları var.

66 kiloda A.Samet Başar, 75 kiloda Yunus Emre Başar, 85 kiloda Metehan Başar şimdiden gözünü Tokyo\'daki altına çevirmiş durumda.

İŞTE BAŞAR AİLESİ ZAFER TABLOSU...

HAKKI BAŞAR:

1992 Barcelona Olimpiyatları 2.si

1993 Akdeniz Oyunları Şampiyonu

1995 Dünya Şampiyonu

1997 Avrupa Şampiyonu

(Milli Takım ve İstanbul.Büyükşehir Belediyesi Grekoromen branşı Teknik Direktörü)

METEHAN BAŞAR :

2011 Avrupa Dünya Gençler 3.sü

2015 Avrupa Oyunları 3.sü

2017 Avrupa 2.si

2017 Dünya Şampiyonu

YUNUS EMRE BAŞAR:

2012 Avrupa Yıldızlar Şampiyonu

2016 U-23 Avrupa Şampiyonu

A.SAMET BAŞAR:

2015 Avrupa ve Dünya Yıldızlar 3.sü

2016 Avrupa Şampiyonu

ZAFER BAŞAR :

2000 Dünya Gençler 2.si