Başakşehir'in rakibi, Bayern Münih'i devirdi!

Almanya Bundesliga’nın 3’üncü haftasında Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Bayern Münih’i evinde 2-0 mağlup etti. Hoffenheim’a 3 puanı kazandıran goller Mark Uth’dan geldi.

Maçtaki iki golün de sahibi olan Mark Uth, gol perdesini 27’de açtı. Andrej Kramaric’in pasında ceza sahasına sokulan Uth, sol ayağının dışıyla yaptığı çok sert vuruşla Manuel Neuer’i çaresiz bıraktı. İlk yarı, Uth’un attığı golle 1-0 Hoffenheim üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarının henüz başlarında Mark Uth yeniden sahne aldı. 51’inci dakikada Steven Zuber’in asistinde ceza sahası içerisinde topla buluşan Uth, yine sol ayağıyla yalnız bu kez ayak içiyle çok düzgün bir vuruş yaptı ve maçın skorunu tayin etti: 2-0.

Bundesliga’da günün diğer sonuçları:

Augsburg-Köln: 3-0

Freiburg-Dortmund: 0-0

Mönchengladbach-E.Frankfurt: 0-1

Mainz-Bayer Leverkusen: 3-1

Wolfsburg-Hannover: 1-1