Başakşehir'den Arda ve Mossoro'ya para cezası 

İSTANBUL,(DHA) -

Gördükleri kartlar sonrası PFDK\'dan ceza alan Arda Turan ve Mossoro\'ya yönetimden de ceza geldi.

Turuncu-lacivertli yönetim, Arda Turan\'a 250 bin Euro, Marcio Mossoro\'ya ise 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir\'den yapılan açıklama şu şekilde: \"Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig\'de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan\'a 250 bin Euro, Marcio Mossoro\'ya ise 50 bin Euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.\"