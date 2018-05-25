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Spor

Başakşehir'den Arda ve Mossoro'ya para cezası 

İSTANBUL,(DHA) -  Gördükleri kartlar sonrası PFDK'dan ceza alan Arda Turan ve Mossoro'ya yönetimden de ceza geldi

25 Mayıs 2018 17:56

İSTANBUL,(DHA) - 

Gördükleri kartlar sonrası PFDK\'dan ceza alan Arda Turan ve Mossoro\'ya yönetimden de ceza geldi.
Turuncu-lacivertli yönetim, Arda Turan\'a  250 bin Euro, Marcio Mossoro\'ya ise 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. 
Medipol Başakşehir\'den yapılan açıklama şu şekilde: \"Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig\'de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan\'a  250 bin Euro, Marcio Mossoro\'ya ise 50 bin Euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.\"

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