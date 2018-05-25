Başakşehir'den Arda Turan'a para cezası

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, PFDK tarafından 16 maç men cezası verilen ancak Tahkim Kurulu'nun cezasını 10 maça indirdiği Arda Turan'a 250 bin euro para cezası verdi

Gördükleri kartlar sonrası PFDK'dan ceza alan Arda Turan ve Mossoro'ya yönetimden de ceza geldi. Turuncu-lacivertli yönetim, Arda Turan'a 250 bin Euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan'a 250 bin Euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin Euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."