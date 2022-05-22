Başakşehir 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu)

Medipol Başakşehir, sezonu Trabzonspor galibiyetiyle noktaladı. Şampiyonu 3-1 mağlup eden Emre Belözoğlu'nun takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri için hak kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelede gülen 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Emre Belözoğlu'nun takımı, 11 Stefano Okaka, 31' Alexandu Epureanu ve 42' Serdar Gürler'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 öne kapattı.

Şampiyon Trabzonspor ikinci yarıda farkı indirme adına açık aradı. Bordo-mavililer 59. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi: 3-1.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir, sezonu 8 haftalık yenilmezlik serisiyle noktaladı ve dördüncü olarak Avrupa vizesi aldı. Trabzonspor ise sezonu 3 mağlubiyetle bitirdi. (Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir)

Maçtan önemli anlar

GOL | Maçın 11. dakikasında ev sahibi Başakşehir, Okaka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mahmut Tekdemir sol ayağıyla arka direğe harika bir orta gönderdi. O bölgede iyi yükselen Stefano Okaka Chuka düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

GOL | Maçın 31. dakikasında Başakşehir Epureanu'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. Serdar Gürler'in arka direğe gönderdiği serbest vuruşa iyi yükselen Alexandru Epureanu takımını 2-0 öne geçirdi.

GOL | 42. dakikada Başakşehir Serdar Gürler'in golüyle skoru 3-0'a getirdi. Başakşehir kontratağında Trezeguet'e arka direğe iyi ortaladı. Hugo'nun yaptığı hatayı iyi değerlendiren Serdar Gürler düzgün bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi.

GOL | Maçın 59. dakikasında Trabzonspor, Nwakaeme'nin attığı golle farkı 2'ye indirdi. Anastasios Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu herkesi aştı ve ters kanatta Visca'da kaldı. Visca'nın iyi ortası kafalardan sekip arka direkte kendini unutturan Anthony Nwakaeme'de kaldı. Onun boş pozisyonda yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu.15 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret: Çavuşoğlu, İsrail'e gidecek



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