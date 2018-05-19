Başakşehir 3-2 Kasımpaşa

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yendi ama yeterli olmadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibiydi. Ancak gol konuk takımdan geldi. 6. dakikada bir kontratakta Ahmet'in vuruşu, D Csota'ya çarparak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. Başakşehir beraberlik için bastrırırken, 27. dakikada Kasımpaşa bir de penaltı kazandı. Diagne'nin gole çevirdiği penaltıyla skor 2-0 oldu. Ancak ev sahibi, şoktan çok çabuk uyandı. 30. dakikada Visca ile farkı bire indiren Abdullah Avcı'nın takımı 5 dakika sonra Ramazan'ın hatası sonrasında Adebayor ile beraberliği yakaladı.

2. yarıda Emre Belözoğlu ile bir penaltı kaçıran Başakşehir, 61. dakikada yine Adebayor ile bir gol daha buldu ve geri dönerek 3-2 öne geçti. Karşılaşmayı da kazanan Medipol başakşehir, rakiplerinin kazanmasıyla sezonu 3. sırada tamamladı ve ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA



STAT: 3. İstanbul Başakşehir

HAKEM: Fırat Aydınus



SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 3



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



KASIMPAŞA: Ramazan, Youssef, Veysel, Popov, Veigneali, Sadiku, Pavelka, Ahmed, İlhan, Eduok, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş