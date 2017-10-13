Başak Sayan: Fi benden çalındı

Oyuncu Başak Sayan, dizisi de çekilen ‘Fi’ adlı kitabın, kendisinin 2010’da yazdığı Bağlanma Korkusu adlı romanla bire bir aynı olduğunu öne sürdü.

Sayan Twitter hesabında, “Bugüne kadar sustum. Mahkemeye gitsem kazanırım. O derece aynı konular. İntihal var ve bunu yapan Azra Kohen” diye yazdı.

Kitaptan diziye uyarlandı

Azra Kohen “Fi”, “Çi” ve “Pi” adlı üçleme roman serilerinin yazarı. Her üç kitap da çok sattı. Bu üç kitaptan oluşturulan senaryo “Fi” adıyla diziye uyarlandı. Dizi de çok izlendi. Oyuncu Başak Sayan da ‘Bağlanma Korkusu’, ‘Kelebeğin Kaderi’ ve ‘Ölü Kuşların Sessizliği’ adlı 3 roman yazdı. Başak Sayan’ın ‘Kelebeğin Kaderi’ ve ‘Ölü Kuşların Sessizliği’ adlı kitapları ile Azra Kohen’in ‘Fi’, ‘Çi’, ‘Pi’ ve ‘Aeden’ kitapları aynı yayınevinden çıktı. Başak Sayan bugün Twitter hesabında ilginç bir iddiada bulundu. Bazı okurlar kendi kitabı ‘Bağlanma Korkusu’ ile ‘Fi’ arasında benzerlikler bulmuş ve Başak Sayan’ı intihalde bulunmakla suçlamıştı. Başak Sayan asıl intihalin kendi kitabından yapıldığını belirterek şu tweetleri yazdı:

Bağlanma Korkusu romanımı 2010 yılında yazdım. Aynı yıl da satışa çıktı.Cem adında çapkın bir reklamcı ile bir balerinin aşkını anlatıyordu.

Fi adlı kitap ise Bağlanma Korkusundan seneler sonra yazıldığı ve cok büyük benzerlik gösterdiği halde hiç sesimi çıkarmadım.

Ancak şimdi ne kadar benziyor diyenler ilk önce romanların yazıldığı tarihlere baksınlar. Sonra kimin intihal yaptığına karar versinler bence.

Bazen bir kitabın çok satması onun başka bir kitaptan etkilenmediği anlamına gelmez ne yazık ki.

Ha tabi bir de etkilenme ile birebir aynı yazma farklıdır. Fi ile Bağlanma Korkusu neredeyse birebir aynıdır.

Şu ana kadar bu konuda sustum ama bunlar aynı diyerek sanki ben etkilenmiştim gibi gösterilmesine dayanamam. Tarihleri kontrol edin bi zahmet.

Mahkemeye gitsem kazanırım o derece aynı konular. Kullanılan isimler bile. Bağlanma Korkusunda Cem, Fi’de Can. İki romanda da aynı balerin.

Üzülmedim mi? Üzüldüm. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ne desem boş diyerek üzerine gitmedim.

Ancak bu şu anda yapılan yorumlara susacağım anlamına gelmiyor elbette. İntihal var evet. Ve bunu yapan ne yazık ki Azra Kohen’dir.