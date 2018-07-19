Bas Dost imzalıyor

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Hollandalı golcü Bas Dost, takımı Sporting Lizbon ile sorununu çözdü.

Portekiz'in O Jogo gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz sezonun sonunda taraftarlarla yaşadığı olay sonrası Sporting Lizbon ile bağlarını koparmak istediği öne sürülen Bas Dost, yapılan görüşmeler sonucu kulüpte kalmaya ikna edildi.

Haberde, Hollandalı golcünün kısa süre içinde takımıyla 2021 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Yeni sözleşmeye göre 29 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli de 60 milyon Euro olacak.

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde çıktığı 30 maçta 27 gole imza atan Bas Dost, son haftalarda yaşanan puan kayıplarına öfkelenen taraftarların antrenman tesisine yaptığı baskın sırasında başından yaralanmıştı. Söz konusu saldırının ardından birçok önemli oyuncu takımdan ayrılma kararı almıştı.