Birçok kadının 'başım ağrıyor, bu gece olmaz!' sözlerini kullandığı bilinir. Karikatürlere sıklıkla malzeme olan bu durum ne kadar gerçektir ya da bahane midir? Cinsel hayatı etkileyen baş ağrısına dair tüm soruları Nörolog Dr. Emel Gökmen yanıtladı.

Hürriyetin haberine göre; Nörolog Dr. Emel Gökmen'in yanıtladığı sorular şöyle:

Baş ağrısı cinsel hayatı etkiler mi?

Baş ağrılarının cinsel hayatı olumsuz etkilemesi neredeyse kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle migren çok şiddetli ağrı yapabilir. Migren atağı sırasında hastaların çoğunluğu hiçbir uyaran istemez. Ses, ışık, koku uyaranları ağrıyı arttırır. Karanlık bir odada, neredeyse kıpırdamadan yatmak isterler. Bulantıları olur. Bazen de acı içinde kıvranırlar. Bu durumdayken başka bir eyleme katlanılamaz. Migren atağı bu aşamaya geldiğinde cinsel ilişkinin lafı bile edilemez.

Asıl sorun dışarıdan belli olacak kadar kıvrandırmayan ağrılardadır. Bu hastalarda atak yeni başlıyordur ya da dışarıdan anlaşılacak bulguları yoktur. Migren atağının başlangıç döneminde hasta keyifsiz, huzursuz olur. Bu aşamada sakin kalıp uyumaya çalışarak atağı atlatmaya çalışır. Bu durumda da ilişki istenmez.

Bu durum daha çok kadınlar için kullanılıyor, bunun nedeni nedir? Erkeklerin başı ağrımıyor mu?

Öncelikle migren ve baş ağrıları kadınlarda yaygındır. Cinsel hayatın aktif olduğu 20-45 yaş arası migrenin de en yaygın olduğu yaşlardır. Bu yaş grubundaki her dört kadından birisinde migren vardır. Erkeklerde ise bu oran 1/12 olarak çok azdır. Ayrıca ilişki talebini başlatan daha çok erkeklerdir. Erkek başı ağrıyorsa talepte bulunmayacaktır. Kadının istemesi ve olmaz cevabını alması daha nadir olur. Bundan dolayı karikatürler kadınlar üzerine yapılmaktadır.

Migren dışında cinsel hayatı olumsuz etkileyen baş ağrısı var mıdır?

Aslında bu efsaneyi yaratan gerilim tip baş ağrılarıdır. Toplumda en yaygın olan baş ağrısı türüdür. % 40 oranında görülür. Yaşam boyunca herkes en az bir kere gerilim baş ağrısı yaşar. Gerilim tip baş ağrısı daha çok detaycı, mükemmeliyetçi kişilerde görülür. Bu kadar hassas olanlar da kadınlardır. Birçok kadın stresle artan baş ağrısı, kafasında birçok ayrıntı varken ilişkiye sıcak bakmayabilir.

Cinsel ilişki baş ağrısı başlatır mı?

Cinsel ilişki ile ortaya çıkan baş ağrıları vardır. Bu hastalarda genelde gerilim tipİ baş ağrısı, baş ve boyun bölgesi kaslarda spazm vardır. Cinsel aktivite ile ense ve baş bölgesi zorlandığında baş ağrısı başlayabilir. Ayrıca çok nadir olan orgazmik baş ağrısı da vardır. Orgazm ile başta şiddetli baş ağrısı olur. Bu durumu bir kez bile yaşayan kişi yeniden ilişki yaşamaktan kaçınabilir.

Cinsel ilişkinin olumlu etkisi yok mudur?

Cinsel ilişki özellikle de orgazmın, migren ve küme baş ağrısına iyi geldiği gibi bir efsane vardır. Fakat bilimsel olarak ispatlanmış bir bulgu değildir.

Baş ağrısı bahane olarak kullanılır mı?

Kadınların cinsel ilişki istemediklerindeki genel tavırları katlanmak olmaktadır. Bazı kadınların orgazm taklidi yaptıkları bilinen bir durumdur. Baş ağrısı bahanesini kullananlar olsa da, gerçek baş ağrısı yaşayanlar daha fazladır.