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Bartın'da 10 hektar orman yandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

23 Ağustos 2018 18:31

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Bartın’a bağlı Akağaç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Bartın Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı 3 arazöz karadan yangına müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü\'ne ait Karabük\'te konuşlu yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle alevler kontrol altına alındı.
Bartın Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, \"Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda, sadece anız yangını olarak devam etmekte, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ekiplerimiz yangına müdahale ediyor. Tedbir amaçlı çevre il ilçe ve belde belediyelerimizden itfaiye ve su tankerleri istedik. Şu andaki tespitlerimize göre yangında 10 hektarlık ormanlık alanımız zarar gördü” dedi.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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