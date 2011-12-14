Bart sonunda yaşlanıyor



T24 -23 sezondur yayında olan ve ülkemizde de gösterilen popüler çizgi dizi The Simpsons'ın yılbaşı özel bölümünde karakterler 30 yıl geleceğe gidiyorlar.





Karakterlerinin yaşlanmamısıyla bilinen dizi The Simspson'ın Noel özel bölümünde karakterler 30 yıl yaşlanacak.

Yaramazlıklarıyla bilinen Bart'ı, iki çocuklu boşanmış bir baba, kız kardeşi Lisa'yı ise komşuları Milhouse ile evlenmiş olarak izleyeceğimiz bölümde henüz hiç konuşmamış bebek Maggie ise en sonunda konuşmaya başlayacak ve ünlü bir rock yıldızı olacak.

Bölüm Amerika'da 18 Aralık Pazar günü yayınlanacak.