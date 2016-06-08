Barış karnesinde kırıklar arttı



Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü, 2016 yılı Küresel Barış Endeksi'ni açıkladı. Barışın giderek azaldığına ve küresel eşitsizliğin arttığına dikkat çekilen raporda dünyada şiddet yaratmak ve şiddeti sürdürmek için büyük kaynaklar ayrılırken barışa çok az yatırım yapıldığına dikkat çekildi. Rapora göre şiddetin küresel ekonomiye maliyeti ise 13 trilyon 600 milyar dolar.

163 ülkedeki durumun mercek altına alındığı raporda, dünyada barış ortamının 81 ülkede geliştiği, 79 ülkede kötüleştiği, ancak kötüleşmelerin daha büyük boyutta olması nedeniyle küresel çapta gerileme olduğu belirtildi. Küresel durumdaki kötüleşmeye özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerin neden olduğu, terör ve siyasi istikrarsızlığın en büyük gerilemeye yol açtığı kaydedildi.

İzlanda birinci, Suriye sonuncu

Rapora göre, dünyanın en barış içindeki ülkesi İzlanda. İzlanda'yı Danimarka ve Avusturya izliyor. Barış içindeki ülkeler listesinin en altında ise Suriye bulunuyor. Suriye'nin ardından Güney Sudan, Irak, Afganistan ve Somali geliyor. Barışta en büyük ilerlemeyi kaydeden ülkeler Panama, Tayland ve Sri Lanka olarak sıralanırken, rapora göre en büyük gerilemeler Yemen, Ukrayna ve Türkiye'de kaydedildi.

Endeksin küresel barışın durumunu renklerle gösteren haritasına göre Kanada, Grönland, Portekiz, Japonya 'çok yüksek', Almanya, İspanya, İtalya, Fransa 'yüksek', ABD, Yunanistan ve Orta Asya ülkeleri 'orta', Türkiye,İran, Hindistan 'düşük' ve Rusya, Suriye, Irak 'çok düşük' ülkeler arasında gösteriliyor.

Terör katlanarak artıyor

Terör kaynaklı ölümlerde bir önceki yıla göre yüzde 80'lik artış yaşandığı belirtilen raporda terör saldırısına hedef olmayan ülke sayısı sadece 69 olarak kaydedildi. Terör eylemleri sonucu 500'den fazla kişinin öldüğü ülke sayısı 5'ten 11'e yükseldi.

Rapora göre, dünya çapında terör eylemlerinin sayısı 2011 yılına göre üçe katlandı. Terör faaliyetlerinin beş ülkede odaklandığı belirtilerek, bu ülkeler Irak, Nijerya, Afganistan, Pakistan ve Suriye olarak sayıldı. Raporda 2014 yılında terör kaynaklı ölümlerin yüzde 78'inin bu beş ülkede kaydedildiğine dikkat çekildi.