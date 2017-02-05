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Barış Arduç'tan 'estetik' açıklaması

“Her rolü oynarım, rol seçme lüksünde değilim”

05 Şubat 2017 01:04

Barış Arduç, burun estetiği yaptırdığı yönünde ileri sürülen iddialarla ilgili olarak  “Burnum estetik değil, benim burnum bu" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bir mağazadan hediyelik eşya alan oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Kiralık Aşk”ın ardından bir sinema filminde rol alacağını söyleyen Arduç, rol tercihiyle ilgili soruya “Her rolü oynarım, rol seçme lüksünde değilim” yanıtını verdi.

Arduç, “Hakkınızda en çok merak edilen konulardan biri, burnunuzun estetikli olup olmadığı?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Burnum estetik değil, benim burnum bu"

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Barış ArduçestetikKiralık Aşk

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