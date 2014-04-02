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Spor
Deutsche Welle

Barcelona’ya transfer yasağı

FIFA, reşit olmayan futbolcu transferinde kurallara uymadığı gerekçesiyle Barcelona kulübüne iki sezon boyunca transfer yapma yasağı getirdi.

02 Nisan 2014 19:42


İspanyol futbol kulüplerinden Barcelona, reşit olmayan yaştaki gençleri kadrosuna bağlarken kurala uymadığı için Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA tarafından transfer yasağıyla cezalandırıldı.

İki transfer dönemi için verilen cezanın, İspanya lig şampiyonunun uluslararası transfer kurallarına aykırı olarak 2009 ile 2013 yılları arasında yaptığı transferlerden ötürü verildiği açıklandı.

FIFA'nın yönetmeliğine göre, reşit olmayan oyuncuların transferinde yönetmelikte belirtilen 3 kriterin yerine getirilmesi ve transfer gerçekleşmeden önce FIFA'nın alt kurulu tarafından değerlendirilerek onay verilmesi gerekiyor.

FIFA ayrıca kulüpten tartışmalı futbolcuların statüsünün 90 gün zarfında ‘yasallaştırılmasını' da talep etti.

Öte yandan FIFA Disiplin Kurulu Barcelona Futbol kulübünü 370 bin euro İspanyol Futbol Federasyonu'nu da (RFEF) 410 bin euro para cezasına çarptırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FIFABarcelonaDünya Futbol Federasyonları Birliği FIFAFIFA Disiplin Kurulu Barcelona FutbolFutbol FederasyonuDeutsche Welle Türkçe AA/Sıd/dpa UÇ/AG/BÖ

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