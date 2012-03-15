T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Barcelona'lı Eric Abidal'e karaciğer nakli yapılacak

Fransız savunma oyuncusu Eric Abidal'e karaciğer nakli yapılacak

15 Mart 2012 17:28

 

T24 - Barcelonalı futbolcu Abidal'e gelecek haftalarda karaciğer nakli yapılacağı açıklandı.
 
Barcelona'nın, bir yıl önce karaciğerindeki tümör nedeniyle ameliyat edilen Fransız savunma oyuncusu Eric Abidal'e karaciğer nakli yapılacak.

Barcelona kulübünün açıklamasında, 17 Mart 2011'de karaciğer ameliyatı olan Abidal'in durumunun yeniden ele alındığı ve futbolcuya gelecek haftalarda karaciğer nakli yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, karaciğer naklinin, geçen yıl tedavinin başlangıcında seçenekler arasında bulunduğu kaydedildi.

32 yaşındaki Abidal, Barcelona'ya 2007'de Lyon'dan transfer edilmişti.

 

ETİKETLER

BarcelonaEric Abidal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24