Barcelona'lı Eric Abidal'e karaciğer nakli yapılacak

T24 - Barcelonalı futbolcu Abidal'e gelecek haftalarda karaciğer nakli yapılacağı açıklandı.
Barcelona'nın, bir yıl önce karaciğerindeki tümör nedeniyle ameliyat edilen Fransız savunma oyuncusu Eric Abidal'e karaciğer nakli yapılacak.
Barcelona kulübünün açıklamasında, 17 Mart 2011'de karaciğer ameliyatı olan Abidal'in durumunun yeniden ele alındığı ve futbolcuya gelecek haftalarda karaciğer nakli yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, karaciğer naklinin, geçen yıl tedavinin başlangıcında seçenekler arasında bulunduğu kaydedildi.
32 yaşındaki Abidal, Barcelona'ya 2007'de Lyon'dan transfer edilmişti.